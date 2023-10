Le parole dell’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini che ha citato l’Inter di Simone Inzaghi e della sua competitività

Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex Juve Giorgio Chiellini ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni.

«Quest’anno l’Inter è la favorita per distacco, la Juventus deve andare avanti così. Ha avuto un solo passo falso, ma in ogni caso 17 punti in 8 partite non sono così male. Deve stare lì dietro, poi si vedrà».

L’articolo Chiellini sull’Inter: «Loro favoriti per distacco rispetto alla Juve» proviene da Inter News 24.

