L’attaccante della Roma Romelu Lukaku non si cura molto di quello che dice la gente e di quello che scrivono i giornali.

Non è stata un’estate semplice quella appena trascorsa per Romelu Lukaku che è stato al centro del mercato soprattutto italiano. Il suo voltafaccia all’Inter che aveva appena racimolato i soldi per comprare il suo cartellino dal Chelsea continua a far discutere soprattutto ora che si avvicina Inter-Roma: l’atmosfera per il suo ritorno a San Siro datato 29 ottobre si sta scaldando.

Buon inizio dal punto di vista personale

Nel frattempo lui segna a raffica con la maglia giallorossa: ecco le sue dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria di Cagliari. “È la Roma di Lukaku? No, no: la Roma è la Roma. Siamo una squadra e dobbiamo migliorare, siamo in una posizione difficile, ma stiamo crescendo. Abbiamo voglia di fare meglio. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città, un popolo intero dietro di noi. Sono contento per questa vittoria”.

Dicerie sulla sua condizione fisica

“Sono un professionista, ho lavorato tanto questa estate. Tanta gente ha parlato di me, io non parlo alla fine e dimostro in campo cosa devo fare per la squadra. Dobbiamo continuare così”.

Il rapporto con Mourinho

“Abbiamo un rapporto speciale, conosce la mia famiglia, i miei figli. Ho fiducia in lui e lui in me, ma è duro quando deve esserlo come altri allenatori che mi hanno allenato. È l’unica maniera per crescere per me come giocatore”.

