Serie B, il Lecco, ultimo in classifica ha deciso di esonerare Luciano Foschi, tecnico della storica promozione dei lombardi

Il Lecco, attualmente all’ultimo posto della Serie B ha deciso di cambiare la guida tecnica della squadra esonerando Luciano Foschi, tecnico della storica promozione del club lombardo. Di seguito il comunicato.

«Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

