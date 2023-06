Chiesa a DAZN: «Dobbiamo riportare la Juve dove merita di stare». Le parole dell’attaccane bianconero dopo l’Udinese

Federico Chiesa ha parlato a DAZN dopo Udinese-Juve. Le sue parole.

CONFERENCE – Oggi avremmo dovuto giocare per qualcos’altro e invece con la penalizzazione ci siamo trovati a giocare per un’altra Europa ma sul campo ci siamo meritati la Champions.

RIPARTIRE – Adesso andiamo in vacanza e pensiamo alla prossima stagione e a dare tutto per questa maglia e a riportarla dove merita di stare.

TORNARE COMPETIVI – Per me stagione difficile, alti e bassi soprattutto per il tempo che ci ho messo a recuperare. Bisogna rialzarci e pensare al futuro, noi dobbiamo pensare a riportare la Juve competitiva ma nel vero senso della parola.

FUTURO – Si adesso vado allo stage con la Nazionale e poi vediamo in futuro, sono un giocatore della Juventus e penso alla Juventus.

