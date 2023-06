Federico Chiesa è uno dei punti fermi sui quali dovrà essere ricostruita la Juve dei prossimi anni per tornare a vincere

Si è conclusa quella che è stata la stagione più difficile per la Juventus negli ultimi dieci anni. I bianconeri chiudono al settimo posto, come accadde nel 2009/10 e nel 2010/11, anche se stavolta buona parte del “merito” di questo risultato è della penalizzazione extra-campo che ha colpito Madama nel finale di stagione. E così, il prossimo anno, non ci sarà più la Champions ma quelle trasferte di Conference League del giovedì sera, in una competizione che mai nessuno avrebbe immaginato di giocare fino a qualche mese fa. Eppure si ripartirà da qui e dalle poche certezze che rimangono dopo un’annata del genere. Tra queste deve esserci anche Federico Chiesa, autore dell’ultimo gol che è valso i tre punti di Udine.

Per Fede sono stati mesi complicati, prima con il ritorno post infortunio e poi con altri problemi. Le ricadute, le incomprensioni tecnico-tattiche con Allegri e una forma che faticava a tornare quella ottimale per il numero 7 juventino. Siviglia sembrava essere stata la pietra tombale sulla sua esperienza in bianconero, prima delle luci nel finale di stagione con le reti contro Empoli e Udinese che hanno, almeno per il momento, scacciato via i fantasmi. «Stagione difficile per me dopo l’infortunio. Ci ho messo 10 mesi, non è stato semplice. Vediamo adesso alla Nazionale e poi a tornare qua e fare bene» ha dichiarato il ragazzo dopo gli ultimi 90 minuti del campionato. Parole di uno che non sembra abbia propriamente voglia di cambiare aria, ma anzi appare più determinato che mai a ripartire per vincere con la Juventus. E anche la Juventus, dal canto suo, non ce ne vogliano Liverpool o Bayern (club interessati a Federico), dovrebbe pensare seriamente di ripartire da Chiesa. Specialmente se in avanti dovesse perdersi un punto di riferimento come Dusan Vlahovic…

The post IL PERSONAGGIO – Chiesa, un punto fermo da cui ripartire appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG