Juventus, in settimana l’annuncio ufficiale sul nuovo ds: ecco chi sarà l’incaricato, in attesa di sbloccare la situazione Giuntoli

Come riporta Il Corriere della Sera quella che comincia oggi in casa Juventus dovrebbe essere anche la settimana decisiva per il ds.

In attesa di sbloccare la situazione legata a Cristiano Giuntoli, che ha ancora un anno di contratto con il Napoli, potrebbe essere ufficializzato Giovanni Manna, già responsabile della Next Gen.

