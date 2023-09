Chiesa a Sky: «Siamo allineati a quel che dice Allegri. Mercato? Non ci ho mai pensato». L’intervista post Juve Lecce

Chiesa ha concesso un’intervista a Sky Sport per commentare la vittoria della Juventus contro il Lecce.

RUOLO DA SECONDA PUNTA – «Cerco di dare sempre il massimo. Ora sto bene fisicamente e questo il campo lo dimostra. Sono molto felice di ciò. Era da un po’ che non giocavo due partite così ravvicinate per 90 minuti e sono molto felice. Quest’anno ho parlato col mister e mi sono trovato d’accordo sul ruolo. Lui mi vede lì e cerco di ripagare la fiducia. Media gol? Speriamo di continuare così»

SASSUOLO E LECCE – «La partita di Reggio Emilia abbiamo iniziato bene, poi abbiamo preso quel gol per un errore di un giocatore nostro che ha cambiato le sorti della partita. Andava bene analizzata in questo giorno e mezzo perché da quest’anno cerchiamo di partire, fare pressing e tutto. Magari oggi eravamo un pochino sulle gambe ma l’intenzione è sempre stata quella Il tiro in porta Lo riguardo, di sicuro c’è sempre da migliorare, dovevo chiudere meglio. Nel secondo tempo, a differenza del Sassuolo quando sul 2-2 dovevamo gestire meglio la partita, oggi in fase difensiva abbiamo gestito molto bene e poi siamo riusciti a vincere».

L’OBIETTIVO DELLA JUVE – «Siamo allineati con quel che dice il mister, remiamo tutti nella stessa direzione. Penso che il quarto posto è l’obiettivo reale, poi a marzo vedremo, Intanto dobbiamo restare agganciati nelle prime 4 posizioni e alla fine vediamo dove possiamo arrivare. Adesso l’obiettivo principale è il quarto posto».

LE VOCI SULL’ADDIO – «Io questa estate ho ricevuto la chiamata del direttore, ci siamo confrontati e parlati e ci siamo detti di fare insieme un grandissimo ritiro. E’ quello che volevo, è quel che ho fatto. Al mercato non ho pensato, su quello scrivevano i giornali. Io pensavo a tornare in forma, per me questo era fondamentale».

