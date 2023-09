Chiesa e Vlahovic: «Vi racconto il nostro rapporto, è speciale». Le dichiarazioni dell’attaccante

Federico Chiesa ha parlato a DAZN dopo Juve Lecce. Le sue parole su Vlahovic.

RAPPORTO CON VLAHOVIC – «Con Dusan è speciale, lo conosco dai tempi di Firenze. Lui aveva giocato in Primavera, poi è esploso in prima squadra e io sono andato alla Juve. Poi è arrivato insieme a me. Siamo amici da tempo. Non vi dico cosa gli ho detto, sono cose da campo».

