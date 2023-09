Federico Chiesa come Cristiano Ronaldo: nessuno era riuscito a centrare questo record dopo l’addio del portoghese

Federico Chiesa, col secondo gol in tre partite, è tra i giocatori più in forma di questo inizio di stagione della Juventus.

E lo dimostra anche l’ultimo record: come scrive OptaPaolo, nessuno dal 2020 era riuscito ad eguagliare Ronaldo, presente in cinque gol in cinque trasferte consecutive.

