Chiesa, derby in bilico: ecco cosa filtra dalla Continassa. Ultimissime sulle condizioni dell’attaccante della Juventus

Come spiega Tuttosport Federico Chiesa si è fermato subito ieri quando ha avvertito fastidio al muscolo semimembranoso. A due giorni dal Derby l’allerta in casa Juventus è massima, anche se gli esami strumentali hanno escluso danni muscolari.

Si tratta di un affaticamento, che non è detto precluda a Chiesa la possibile di giocare domani contro il Torino. Non vi sono ancora certezze, bisogna rinviare tutto al provino di questa mattina. In caso di sensazioni positive non è comunque da escludere che il giocatore possa partire dalla panchina.

