Mourinho: «Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla, quando siamo senza Dybala…». Le parole del tecnico della Roma

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Servette di Europa League.

Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Del primo tempo non mi è piaciuto niente (ride ndr). Ovviamente quando giochiamo con i due attaccanti, senza Dybala, ci manca un po’ di fantasia e di connessione tra i reparti. Loro sono due attaccanti veri e la mancanza dei vari Paulo e Pellegrini si vede, però sono due presenze fisiche in area. Uno può fare da perno per il compagno. Permettono ai compagni di arrivare sul fondo e crossare in area. Però è una cosa diversa giocare con o senza Dybala».

