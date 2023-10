Giraudo, fissata l’udienza al Tar: trema la Giustizia Sportiva. L’ex dirigente della Juventus è stato radiato dalla Figc dal giugno del 2011

Il 12 marzo 2024 il Tar si pronuncerà sula questione sollevata dall’ex ad della Juventus Antonio Giraudo che, mediante gli avvocati Jean-Louis Dupont e Amedeo Rosboch, ha chiesto in via pregiudiziale che il tribunale amministrativo di Roma trasferisse alla Corte di Giustizia UE la questione di incompatibilità della legge 280/2003 rispetto ai principi del diritto comunitario

Un possibile terremoto potrebbe sconquassare la Giustizia sportiva. La questione non riguarda solo la vicenda Giraudo e quella di Calciopoli, ma tutta la questione del “giusto processo”. L’ex dirigente della Juventus è stato radiato dalla Figc dal giugno del 2011 e vuole vedere riconosciuti i gravissimi danni e pregiudizi subiti dal dottor Antonio Giraudo, per via degli ordinamenti della suddetta legge 280/2003.

