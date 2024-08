I nerazzurri, secondo indiscrezioni, sarebbero pronti a garantire all’italiano un ingaggio molto alto.

Attualmente ai margini del progetto sportivo della Juventus, per Federico Chies la ricerca di una nuova squadra si fa pressante nei giorni conclusivi della finestra di trasferimento.

La situazione

La Juventus chiaramente farà di tutto per cederlo entro fine mese visto che le negoziazioni per il rinnovo del contratto che scade nel 2025 non sono andate a buon fine. L’attaccante così è stato messo fuori rosa in attesa che la situazione riguardante il suo futuro si delinei. Al momento squadre come Manchester United e Chelsea sono già entrate in contatto con il rappresentante del giocatore portando offerte concrete.

Federico Chiesa

Nell’ombra

Tuttavia, la destinazione più intrigante sembra essere il Barcellona, nonostante le riconosciute difficoltà economiche del club catalano. A complicare ulteriormente lo scenario, come riporta il Corriere della Sera, c’è l’Inter, rivale storica della Juventus; i nerazzurri starebbero, secondo il quotidiano, lavorando nell’ombra sperando che l’affare coi catalani salti. L’Inter, insomma, è conscia delle potenzialità del giocatore ed è pronta a offrire a Chiesa un ingaggio considerevole.

Le mosse dei bianconeri

La volontà della Juventus chiaramente è quella di orientare la partenza di Chiesa verso l’estero per non rinforzare una diretta concorrente. C’è in gioco anche un elemento di orgoglio e rivalità. Questa dinamica ovviamente non è nuova nel mondo del calcio, dove i trasferimenti tra rivali sono spesso visti con sospetto e possono alimentare narrazioni emotive tra i tifosi.

