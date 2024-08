L’infermeria di Appiano Gentile si svuota anche se non del tutto: restano ai box De Vrij e Buchanan; quest’ultimo ne avrà ancora per diverse settimane.

Dopo una stagione costellata da successi e un legame indissolubile creatosi tra squadra e tifosi, i riflettori si accendono nuovamente su San Siro, che si prepara ad accogliere la sua squadra del cuore per la seconda sfida di campionato contro il Lecce. L’Inter affronta il match coi leccesi con l’intenzione di dimostrare tutto il proprio valore, cosa che non è riuscita del tutto la settimana scorsa a Marassi.

Buone notizie

Le notizie che giungono dall’infermeria sono fonte di ulteriore ottimismo. Gli ultimi bollettini medici indicano una situazione in netto miglioramento, con i giocatori infortunati che stanno progressivamente recuperando e tornando a disposizione del tecnico. In particolare, si evidenzia il caso di Piotr Zielinski, il cui desiderio di rientrare in campo è palpabile e testimoniato anche dai suoi recenti aggiornamenti sui social. Il giocatore sarà disponibile per la sfida di sabato, pronto a dare il suo contributo nella ricerca della vittoria.

Stefan De Vrij

L’olandese

Anche Stefan de Vrij procede spedito verso il pieno recupero: secondo FcInter1908.it l’ex Lazio attualmente svolge ancora allenamenti differenziati ma nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. Il suo rientro è vicino: si punta al ritorno tra i convocati per la partita contro l’Atalanta di venerdì 30 agosto, ultima gara prima della sosta per gli incontri delle nazionali.

