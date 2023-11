Chiesa ha rilasciato un’intervista a Rai Uno dopo la vittoria dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Ecco le parole

Le parole di Chiesa nell’intervista a Rai Uno dopo Italia Macedonia. Ecco cosa ha detto il CT:

LE DICHIARAZIONI – «Fallo subito nel primo minuto? Succede, ci sta, l’importante è aver vinto la partita. Il secondo tempo purtroppo abbiamo preso questi due gol che non meritavamo. Ora ci giochiamo la qualificazione con l’Ucraina. Gol subiti? Non è blackout, ma voglia di giocare a pallone, siamo propositivi come dice il mister e qualche volta puoi prendere ripartenze e lasciare qualcosa. Oggi abbiamo dimostrato di voler dominare il gioco. abbiamo meritato il risultato».

