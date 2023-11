Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo dell’ Italia contro la Macedonia del Nord

Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Rai Sport dopo Italia Macedonia del Nord:

«Abbiamo avuto il giusto approccio alla partita. Poi al di là del rigore, era importante sbloccarla. Ci siamo riusciti subiti e ci siamo portati sul vantaggio di tre gol. Nel secondo tempo potevamo gestire meglio alcune situazioni ma siamo riusciti a chiudere la partita. Stasera era importante vincere e l’abbiamo fatto. Ora abbiamo due giorni per preparare la partita di lunedì’ e, come sempre abbiamo fatto, scenderemo in campo per i tre punti»

