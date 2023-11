Chiesa ha il tabù di Juve Inter: è arrivato il momento di sfatarlo. Per l’attaccante il derby d’Italia è una partita stregata

Juve Inter è una partita stregata per Chiesa. A dirlo è stato Francesco Cosatti a Sky Sport 24, spiegandone i motivi.

L’attaccante protagonista dell’Italia contro Macedonia e Ucraina, infatti, ha giocato solo una volta da titolare allo Stadium contro i nerazzurri. E non hai mai segnato un gol all’Inter. Quella di domenica, quindi, può essere l’occasione buona per Chiesa per sfatare il tabù derby d’Italia.

