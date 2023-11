Paredes delude anche la Roma: l’ex Juve rischia la doppia beffa. Non ha convinto pienamente il mondo giallorosso

Paredes delude anche la Roma. E ora rischia la doppia beffa: il posto da titolare nella formazione di Mourinho già contro l’Udinese e il riscatto.

A dirlo è Il Messaggero, secondo cui il centrocampista ex Juve fino a questo momento non ha convinto pienamente il mondo giallorosso. Con i recuperi ormai prossimi di capitan Pellegrini e Renato Sanches, poi, la concorrenza aumenta. Il tempo per rimediare c’è, ma Paredes deve iniziare a fornire prestazioni decisive in campo.

