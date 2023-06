Chiesa: «In Italia c’è talento e va sfruttato. Mancini e Zaniolo…». Le parole dell’esterno della Juve dopo il gol

Chiesa ai microfoni di Sky ha parlato dell’Italia del futuro dopo il gol contro l’Olanda. Queste le dichiarazioni dell’esterno della Juve.

VECCHIA E NUOVA GUARDIA – «Noi siamo pronti, l’abbiamo dimostrato in questi anni. In Italia il talento c’è, va solo sfruttato. Mancini in questi anni ha avuto il coraggio di convocare tanti ragazzi, Zaniolo fu convocato quando ancora non aveva esordito in Serie A».

LE PAROLE INTEGRALI A SKY

The post Chiesa: «In Italia c’è talento e va sfruttato. Mancini e Zaniolo…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG