Holm Juve, l’Atalanta si fa sotto: vuole anticipare i bianconeri. La situazione del terzino dello Spezia

Juve e Atalanta si stanno sfidando sul mercato per Holm. In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, entrambe hanno messo nel mirino da tempo il terzino dello Spezia.

La Juve, però, al momento sembra essere maggiormente orientata su altri profili per la fascia. L’Atalanta, al contrario, si è fatta sotto per anticipare i bianconeri e chiudere la trattativa per lo svedese.

