Marocchi: «Spero che la Juve non riscatti Milik per cedere Vlahovic». Le parole dell’ex giocatore anche su Chiesa

Marocchi, ex giocatore della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del sempre più vicino acquisto di Milik dal Marsiglia e del futuro di Vlahovic.

MAROCCHI – «Spero non abbiano riscattato Milik per cedere Vlahovic. Se gioca centravanti come alla Fiorentina sarebbe l’ideale. Per la Juve occorre recuperare il vero Chiesa e acquistare un trequartista a sinistra. Ma prima di tutto Vlahovic deve darsi una mano».

The post Marocchi: «Spero che la Juve non riscatti Milik per cedere Vlahovic» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG