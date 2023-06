Chiesa Juve, cala il gelo: chiesti gli 8 milioni promessi per il rinnovo. No del club che può cederlo già nel prossimo calciomercato

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe sceso il gelo tra Federico Chiesa e il calciomercato Juve. L’agente Ramadani ha chiesto 8 milioni di euro all’anno per il rinnovo di Federico: una richiesta, in anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale contratto prevista nel 2025, che la Juventus non è intenzionata ad assecondare. L’adeguamento viene ritenuto eccessivo e soprattutto non in linea con la nuova politica del club.

Tutto partirebbe però dalle vecchie promesse fatte al calciatore: Chiesa e il suo entourage ritengono che gli fosse stato assicurato il ruolo di stella del futuro, con tanto di stipendio da top della squadra. Con questi presupposti la Juve oggi prende seriamente in considerazione la cessione dell’ex Fiorentina già in questa sessione di mercato. Lo stesso Fede, tifoso della Juventus, in questo momento accetterebbe di lasciare di fronte all’offerta di un grande club: il Bayern lo aveva sondato qualche mese fa e la nuova valutazione da 40 milioni ingolosisce anche le big di Premier.

