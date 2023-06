Immobile: «Vialli mi manca veramente tanto, raggiungerlo era destino». Le parole dell’attaccante della Nazionale

Ciro Immobile ha parlato a Sky Sport dopo Spagna-Italia. Le sue parole.

RISULTATO – Questo è un risultato che veramente ci lascia l’amaro in bocca terribilmente, prendere gol così alla fine è brutto. Non abbiamo fatto una buona partita però a livello di occasioni mi sembrava giusto il pareggio. Fino alla fine non hanno tirato in porta tante volte più di noi, però il calcio è così, alla fine ci hanno fatto gol e abbiamo subito”.

OPPORTUNITÀ – Io ho avuto tante opportunità, il mister mi ha sempre stimato come persona e come giocatore. Quindi io do una mano per quello che riesco a fare dentro e fuori dal campo, perché finché la Nazionale ha bisogno e il mister ne ha bisogno sono sempre a disposizione. Anche nell’aiutare nel cambio generazionale, passare da una parte all’altra, per me non ci sarà nessun problema, anche perché ho sempre detto quanto tengo a questa maglia e continuerò a farlo”.

VIALLI – Gianluca mi manca tanto veramente, era una persona con cui in ogni ritiro mi ritrovavo a parlare. Mi manca tanto, quindi raggiungerlo stasera è un segno del destino.

