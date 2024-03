Chiesa Juve, la svolta è arrivata col Napoli? L’Atalanta gli porta bene. E se segna… L’attaccante non deve far rimpiangere Vlahovic

Il Corriere dello Sport oggi dedica un approfondimento su Chiesa che contro l’Atalanta sarà chiamato a non far rimpiangere Vlahovic squalificato e a trascinare la Juve fuori dal buio dell’ultimo mese e mezzo.

L’auspicio di tutto il mondo bianconero è l’attaccante italiano, col gol al Napoli, abbia trovato la svolta nella sua stagione fin qui costellata da mille problemi. L’Atalanta, poi, è un anniversario che porta bene a Chiesa, visto che contro la Dea ha segnato 5 volte in carriera (tra cui quello in finale di Coppa Italia nel 2021).. L’ex Fiorentina ha un motivo in più per fare bene, dato gli manca una rete per arrivare a quota 30 con la Juve.

