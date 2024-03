Mercato Juve, nel mirino ci sono Samardzic, Ferguson e Sudakov. I dettagli sulle alternative a Koopmeiners per il centrocampo

Koopmeiners non è l’unico centrocampista messo nel mirino da parte della Juve in chiave mercato. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sono almeno tre alternative al giocatore dell’Atalanta.

Si tratta di Samardzic, su cui è vivo l’interesse anche del Napoli, Ferguson e e Sudakov. La Juve prima proverà a capire quante possibilità ha di arrivare a Koopmeiners e poi, in base alla decisione di Rabiot, valuterà se prendere uno o due centrocampisti.

The post Mercato Juve, nel mirino ci sono Samardzic, Ferguson e Sudakov. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG