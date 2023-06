Chiesa Juve, segnali d’addio tra le due parti? I tifosi sono spaventati dalle ultime novità: cosa filtra sul futuro

Federico Chiesa potrebbe essere uno dei sacrificati dalla Juventus nel prossimo mercato estivo, specialmente dopo la non eccelsa stagione disputata dall’esterno, che continua a far gola soprattutto in Premier League.

Lui stesso, quando interpellato a Udine sul proprio futuro, non ha saputo dare rassicurazioni a tutto il popolo bianconero, che teme ora di perdere uno dei suoi idoli. In ogni caso il giocatore ha bisogno ora di un ambiente tranquillo dove ritrovarsi. E quello, secondo Tuttosport, potrebbe essere lontano da Torino.

