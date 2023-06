Pep Guardiola snobba la Juve di Allegri e non la cita quando parla di calcio italiano: le dichiarazioni dell’allenatore del City

Pep Guardiola non menziona la Juventus. Il tecnico, parlando a Sky Sport dopo la vittoria della Champions, ha così analizzato la situazione del calcio italiano, escludendo però la squadra di Allegri.

Menziona Pioli, Conte, il Napoli e distrugge Allegri…

Tutto molto semplice#Allegriout pic.twitter.com/NIZMo9Xp4W — Frank (@xxfrank35) June 10, 2023

LE PAROLE – «Io vedo cose dell’Inter, di come ha giocato il Napoli quest’anno, il Milan l’anno scorso in qualche momento con Pioli… Dici che sono bravi, non giocano per buttare la palla in avanti e aspettare tutti dietro per poi ripartire in contropiede. Adesso sanno fare cose. Immaginavo come quando giocavo contro le squadre di Conte che giocano sul corto, ti svuotano il centrocampo, cercano l’attaccante… E’ difficilissimo fermarlo».

