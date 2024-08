I nerazzurri in questo momento non sono concentrati sull’acquisto dell’attaccante esterno bianconero.

Continua a tener banco la situazione di Federico Chiesa alla Juventus. Il club vorrebbe cedere l’attaccante, nonostante il suo talento indiscusso.

La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha definito la strategia per il futuro di Federico Chiesa, rimasto fuori dal progetto tecnico dello squadra sotto la nuova guida di Thiago Motta. Il club torinese è pronto a cederlo entro la fine di agosto, in cambio di una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Thiago Motta

Interessi e rifiuti

La situazione attuale vede Napoli e Inter allontanarsi dalla possibilità di accogliere Chiesa. Gli azzurri hanno virato su un altro obiettivo, David Neres, mentre il club meneghino, conscio della rivalità diretta con la Juventus, preferisce evitare di fare “regali”. Tuttavia, l’Inter rimane in una posizione di attesa, valutando l’opportunità di acquistare il giocatore il prossimo anno a costo zero.

Chi resta in lizza

Al momento, la Roma emerge come possibile destinazione, sebbene la priorità del club capitolino rimanga il rinforzo della posizione di terzino destro. D’altro canto, il Milan appare come una possibile nuova casa per l’attaccante, soprattutto dopo le recenti discussioni tra l’agente di Chiesa, Ramadani, e la dirigenza rossonera, originalmente incentrate su Luka Jovic. Tuttavia, la presenza nei rossoneri di Alexis Saelemaekers, ammirato da Motta, potrebbe rivelarsi un punto di congiunzione interessante. Un ostacolo significativo per l’operazione, tuttavia, rimane l’ingaggio di Chiesa, che con i suoi 5 milioni più bonus supera i parametri stabiliti dal club milanese.

