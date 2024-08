Il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu rivela di non aver mai pensato di cambiare squadra.

Hakan Calhanoglu ha parlato a Sky Sport delle sue impressioni per la prossima annata; immancabile anche qualche riferimento alle voci che lo hanno accostato al Bayern Monaco. “Chi mi conosce sa come sono, io sono una persona che sta sempre in silenzio, non parlo tanto: mi piace lavorare e migliorare. In questi tre anni ho trovato compagni e tifosi incredibili: sono cresciuto grazie a loro. Non ho mai avuto un pensiero sull’andare via, ero sicuro di rimanere all’Inter: i rumors arrivano, però io non ho mai detto niente e ho pensato solo al mio lavoro. Poi ho parlato, così tutti si sono rilassati”.

Hakan Calhanoglu

Verso la prossima stagione

“Lo scudetto? E’ stato bello, però quest’anno le squadre saranno più motivate a batterci: ma per noi sarà ancora più importante confermarlo. Stiamo lavorando, fa molto caldo ed è faticoso, ma siamo pronti per il Genoa. Io credo sempre in quello che faccio, senza lo staff e i compagni non posso migliorare: le idee che ho loro le capiscono e io capisco loro, così sarà sempre più facile giocare. Ma avere sempre la stessa determinazione è importante, avere voglia di vincere ancora”.

Sugli attaccanti

“Taremi? Ho visto un giocatore che gioca per la squadra: corre, lavora e difende, ne abbiamo bisogno nel nostro sistema. E’ forte davanti alla porta, ha tranquillità, è una persona molto tranquilla e positiva. Lautaro da Pallone d’Oro? Spero per lui, siamo tutti con lui: ha meritato il rinnovo, è il nostro capitano, sa gestire i compagni: fa sempre qualcosa di diverso e segna. Sono veramente contento per lui, spero lo vinca. A fine stagione sarò contento se vinciamo tutto”.

