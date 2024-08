I nerazzurri potrebbero riuscire ad acquistare l’islandese mediante uno scambio con l’austriaco; non sarebbe però una trattativa veloce.

Il mercato dell’Inter non è finito, oggi sono arrivati un paio di indizi che lo dimostrano: prima le parole di Inzaghi che ha chiesto un difensore e poi le voci riguardanti un possibile scambio Arnautovic-Gudmundsson.

Svolta improvvisa

La possibilità di vedere Albert Gudmundsson indossare la maglia dell’Inter, a discapito della Fiorentina che sembrava in pole per l’attaccante islandese, non è così remota e riaccende i riflettori su una trattativa che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo. Non è un mistero che i nerazzurri mantengano un interesse vivo per il giocatore del Genoa: la vera novità risiede nella proposta di uno scambio che potrebbe vedere Marko Arnautovic fare il percorso inverso.

Marko Arnautovic

L’indiscrezione

Secondo Firenzeviola.it gli agenti di Arnautovic si trovano a Genova. Questa circostanza suggerisce infatti che le discussioni tra i club siano in una fase avanzata anche se quasi sicuramente per ratificare un eventuale accordo definitivo si aspetterà la settimana prossima o le ultime frenetiche giornate di calciomercato. Il tutto per un motivo ben preciso: sabato c’è proprio Genoa-Inter ed i liguri hanno già perso Retegui in attacco.

Ostacoli e prospettive

Nonostante l’apertura reciproca a questo intrigante scambio, resta da considerare la volontà del giocatore austriaco. Arnautovic, infatti, potrebbe riservarsi di valutare con attenzione le condizioni offerte dal Genoa, prima di approvare definitivamente il trasferimento.

