L’amministratore delegato del Genoa Andres Blasquez ha chiarito la posizione del club sull’attaccante islandese.

Uno degli scambi più discussi di recente riguarda due club italiani di grande tradizione: l’Inter e il Genoa. Al centro delle discussioni, il talentoso giocatore islandese Albert Gudmundsson, attualmente in forza al Grifone, che potrebbe finire a vestire la maglia nerazzurra in uno scambio che include anche l’attaccante Arnautovic.

Posizione ufficiale del Genoa

La dirigenza dei rossoblù si è espressa chiaramente sulla questione. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Andres Blasquez a Il Secolo XIX, il club non ha intenzione di lasciar partire il proprio talento fino a quando non sarà trovato un sostituto adeguato in grado di garantire la competitività della squadra. Queste parole rappresentano una presa di posizione decisa che mira a salvaguardare gli interessi e le performance del club ligure nel breve e medio termine.

Albert Gudmundsson

La mossa di Marotta

Dall’altra parte, l’Inter non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centravanti. L’attaccante islandese è visto come un rinforzo potenzialmente importante per l’attacco nerazzurro, in cerca di nuovi stimoli e soluzioni offensive per la stagione. La trattativa potrebbe prevedere uno scambio con l’attaccante Arnautovic, un’opzione che sembra raccogliere consensi nella dirigenza interista: molto dipenderà dalle valutazioni complessive sul valore dei 2 calciatori e soprattutto dalla volontà dell’austriaco. In tutto ciò una soluzione al caso non è attesa a breve visto che sabato c’è Genoa-Inter ed i liguri si vogliono tenere stretto il proprio centravanti.

