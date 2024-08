Fofana, nonostante il pressing costante del Milan, sembra essere a un passo dal Manchester United. Dopo Zirkzee, potrebbe arrivare un’altra beffa.

Nel panorama del calciomercato, le dinamiche si evolvono con rapidità sorprendente, tra speranze dei tifosi, strategie delle società e desideri degli atleti coinvolti. Una delle saghe più intriganti di questa sessione riguarda il futuro di Youssouf Fofana, giocatore chiave del Monaco, il cui talento ha attratto l’attenzione di club di prestigio. Il Milan, con una mira lungimirante sul rinforzo del proprio centrocampo, ha messo gli occhi su di lui da tempo, ma ora si trova di fronte a un’avversaria di peso nel tentativo di finalizzare l’affare: il Manchester United. Luca Cilli, a Sky Sport 24, ha svelato un retroscena che potrebbe complicare e non poco i piani del Milan.

Fofana: incubo Manchester United

Luca Cilli, intervenuto su Sky Sport 24, facendo il punto sul mercato del Milan e in particolare sulla trattativa Fofana, ha affermato che “il francese resta un obiettivo prioritario per il centrocampo del Milan, però in questo momento è veramente complicato riuscire ad arrivare al calciatore. Il Monaco non ha mai chiuso le porte al Milan e questo bisogna dirlo, ma così come non le ha chiuse a tutte le squadre che si sono presentate per il centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2025”. Il pericolo arriva, ancora una volta, dall’Inghilterra e in particolare dal Manchester United. Il giornalista riferisce che “in questo momento sono avanti i discorsi con il Manchester United, che è vicino a fare un’offerta molto importante e soprattutto consona a quelle che sono le richieste del club del principato. Ora il Milan parte molto molto dietro e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrà iniziare a pensare a dei piani alternativi per il suo centrocampo”.

La volontà di Fofana

A più riprese Fofana ha palesato la propria voglia di Milan, rifiutando offerte importanti arrivate nelle scorse settimane sulla scrivania del Monaco. Ora però le cose potrebbero cambiare, soprattutto se a scendere in campo dovesse essere, con convinzione, il Manchester United. Il Milan resta alla finestra, forte della propria consapevolezza di non voler stanziare più di 20 milioni per un giocatore che tra 5 mesi però accordarsi a parametro zero con chi vuole.

