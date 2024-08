Asse di mercato caldo quello tra Milan e Juventus. Federico Marchetti ha svelato che potrebbe non limitarsi al solo Kalulu.

Nel calciomercato non è insolito assistere a movimenti sorprendenti e trattative che tengono in ansia tifosi e addetti ai lavori fino all’ultimo minuto. La Juventus, in cerca di rinforzi per la prossima stagione, sembra aver trovato il suo nuovo obiettivo difensivo dopo una lunga e infruttuosa trattativa per Jean-Clair Todibo. L’attenzione si è spostata su Pierre Kalulu, difensore 24enne del Milan, che potrebbe presto indossare la maglia bianconera. Da qui potrebbe sbocciare una clamorosa quanto inattesa sponda di mercato tra Milan e Juventus. Federico Marchetti, sulle frequenze di TMW Radio, ha svelato quali potrebbero essere le prossime mosse dei due club.

Cosa bolle in pentola tra Milan e Juve?

Il possibile approdo di Kalulu alla Juve sta scuotendo e non poco il popolo di fede rossonera. Il francese, protagonista dello Scudetto vinto a Reggio Emilia il 22 maggio 2022, è nei cuori dei tifosi e questo complica amarezza nel vederlo con un’altra maglia, in particolare quella della Juventus. Sulla scia di Kalulu potrebbero esserci altri colpi di mercato tra le due compagini, scenario su cui si è espresso anche l’esperto di mercato Federico Marchetti. Il giornalista ha affermato che “altri colpi sono possibili con il mercato aperto anche se vedo difficili gli incastri. Le due società si sono strette la mano virtualmente, prestito con diritto di riscatto e non obbligo, manca l’ok del giocatore anche se non credo ci saranno problemi”.

Federico Chiesa

Possibili scambi sull’ssse Milano-Torino

Le relazioni di mercato tra Juventus e Milan potrebbero non esaurirsi con l’affare Kalulu. Federico Chiesa, attualmente fuori dai piani della Vecchia Signora, è stato proposto al club rossonero senza trovare, per il momento, terreno comune. Il costo dell’operazione e l’ingaggio del giocatore rimangono due ostacoli significativi. Tuttavia, la storia di scambi tra le due società apre a possibili sviluppi futuri, non solo per Chiesa ma anche per altri giocatori come Weston McKennie, suggerendo un potenziale intreccio di trattative nella fase conclusiva del mercato.

