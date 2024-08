Calhanoglu, in previsione della nuova stagione, lancia un messaggio a tutte le pretendenti al titolo, Milan compreso. Ecco le sue parole.

Ancora pochi giorni e poi inizierà il nuovo campionato di calcio di Serie A. Il Milan è chiamato a migliorare il secondo posto conquistato nella passata stagione, cercando di quindi di “vendicarsi” dell’Inter che non solo ha vinto lo scudetto, ma lo ha vinto proprio battendo i rossoneri nel derby di Milano. Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Sky Sport, ha lanciato un messaggio di sfida a tutte le pretendenti al titolo in Serie A, Milan compreso.

Sarò contento solo se vinceremo tutto

Calhanoglu sottolinea che “quest’anno altre squadre sono più motivate per batterci. Sarà più importante confermarlo per quello che abbiamo fatto. Stiamo lavorando, si fatica anche perché fa molto caldo però siamo pronti per il Genoa. Tutte le altre squadre si sono rinforzate molto, si vede. Il nostro segreto è la determinazione e la voglia di vincere. Come ho detto prima, altre squadre vogliono batterci però noi rimaniamo noi stessi. Sono d’accordo col mister, riconfermarsi sarà più difficile ma abbiamo nuovi giocatori che sono fortissimi e poi col tempo vedremo. A fine anno sarò contento se vinceremo tutto“.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Inter prima di tutto

“Quelli che mi conoscono sanno come sono, sto sempre in silenzio e non parlo tanto. Mi piace lavorare e migliorare. Posso dire che in questi tre anni ho avuto la fortuna di trovare compagni e tifosi incredibili e sono cresciuto grazie a loro. Non ho mai pensato di andare via. Sono sempre stato sicuro di rimanere all’Inter, poi le voci arrivano ma io non ho detto nulla, preferendo concentrarmi sul lavoro. Poi ho detto qualcosa alla fine per fare rilassare tutti”.

