Il Milan vuole chiudere altri tre colpi prima del termine del mercato. Ecco la strategia rossonera per rinforzare la rosa di Fonseca.

Nel cuore del vibrante mercato calcistico, il Milan si muove con decisione e strategia, cercando di rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione. I meneghini, infatti, stanno lavorando sui più svariati fronti per garantire un miglioramento tangibile in diversi reparti della squadra, ma prima di poter accogliere nuovi innesti, devono affrontare una delicata fase di bilanciamento della rosa.

Una strategia di mercato mirata

Il club rossonero ha messo nel mirino alcuni nomi specifici da aggiungere alla compagine attuale, con un’attenzione particolare rivolta alla zona mediana del campo. Il primo obiettivo identificato dai dirigenti milanisti è Fofana, centrocampista difensivo in forza al Monaco, che rappresenterebbe un innesto importante per il milan. Tuttavia, l’interesse del Milan si estende oltre, ambendo a concretizzare altre due operazioni significative per rafforzare sia il reparto mediano che l’attacco.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Tre colpi, ma con una condizione

Il piano di mercato del Milan prevede l’arrivo di tre giocatori: oltre a Fofana, sono sotto osservazione Samardzic dell’Udinese e l’attaccante della Roma, Abraham. Queste ambizioni di rinforzo, però, si scontrano con una precisa esigenza tattica e gestionale: il club può procedere all’acquisto di nuovi calciatori solo previa cessione di elementi attualmente in rosa nel ruolo corrispondente a quello degli obiettivi di mercato. Tra i giocatori potenzialmente in partenza si annoverano Thiaw, Adli, Bennacer, Saelemaekers e Jovic, con particolare attenzione rivolta al mercato saudita per ciò che concerne sia Bennacer che Adli. Per quanto riguarda Jovic, al momento, l’intenzione del giocatore sembra essere quella di restare a Milano, facendo di Abraham un’opzione di mercato meno immediata.

Il calciomercato rossonero: una fine agosto all’insegna delle novità

Le ultime settimane di agosto promettono di essere intense e potenzialmente ricche di sviluppi per la strategia di mercato del Milan. Il club sta lavorando per fare spazio a possibili nuovi arrivi, mantenendo al contempo un equilibrio sia economico che tecnico all’interno della squadra. In questa fase cruciale, ogni movimento sul mercato sarà determinante per chiudere il puzzle della rosa milanista, con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista delle sfide che attendono il club nella stagione a venire.

