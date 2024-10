Federico Chiesa potrebbe presto tornare in Italia, magari proprio al Milan. Ma perché si parla di questa possibilità? Ecco perché.

In un calciomercato sempre più frenetico e imprevedibile, il trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool è stato senza dubbio uno dei colpi di scena dell’ultima sessione estiva. La squadra inglese ha investito 12 milioni di euro nella speranza di aggiungere alla propria rosa un elemento di talento in grado di fare la differenza. La Juventus ha visto nell’affare l’opportunità di monetizzare, mentre il giocatore ha intravisto la chance di dare una svolta alla propria carriera. Nonostante queste aspettative, l’avventura di Chiesa al Liverpool finora si è rivelata più ardua del previsto.

Problemi e prestazioni sotto le aspettative

Le difficoltà incontrate da Federico Chiesa al Liverpool emergono con chiarezza analizzando i dati relativi al suo impiego in campo: solamente tre presenze e 78 minuti di gioco. A complicare ulteriormente la sua situazione, la persistenza di problemi fisici e l’adattamento a un campionato caratterizzato da un’intensità e un ritmo superiori rispetto alla Serie A. Le dichiarazioni del tecnico del Liverpool, Arne Slot, rivelano una situazione di stallo e frustrazione, data l’impossibilità di prevedere un ritorno efficace del giocatore.

Ritorno in Serie A: un’opzione concreta

Per Federico Chiesa, un ritorno in Serie A potrebbe rappresentare la chiave per riacquistare quella condizione fisica e mentale necessarie a esprimere il proprio talento. Il suo ingaggio, pari a 7,5 milioni di euro l’anno, implica che il Liverpool dovrebbe contribuire economicamente in caso di prestito, ma club come Inter, Milan e Roma appaiono pronti – scrive Calciomercato.it – a valutare questa opportunità. Un trasferimento semestrale in Italia, peraltro, si presenterebbe come un’opzione vantaggiosa sia per il giocatore, che potrebbe beneficiare di un ambiente conosciuto e di ritmi di gioco più adatti alle sue caratteristiche, sia per il club acquirente, interessato a rafforzare il proprio attacco con un elemento di indubbia qualità.

Federico Chiesa

Il futuro e le possibili svolte

Da inizio ottobre, Chiesa non figura più tra i convocati del Liverpool, ponendo interrogativi sul suo futuro immediato. La dirigenza del club sembra però intenzionata a non abbandonare il progetto Chiesa, considerando anche il contratto a lungo termine firmato dall’italiano. Tuttavia, l’ipotesi di un prestito a gennaio guadagna consenso come strategia per offrire a Chiesa la possibilità di ritrovare continuità e fiducia, essenziali per un possibile rilancio nelle competizioni di alto livello.

