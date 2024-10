I nerazzurri sin da quando c’è Beppe Marotta in dirigenza si sono sempre distinti per l’attenzione ai parametri zero. Nel mondo del calcio, le mosse di mercato dei grandi club sono sempre sotto i riflettori, specialmente quando si tratta di strategie atte ad anticipare la concorrenza per assicurarsi i migliori talenti disponibili. L’Inter starebbe pensando di preparando il terreno per un’operazione di mercato molto importante. La pianificazione La società nerazzurra, nonostante non preveda particolari movimenti nella prossima finestra di mercato di gennaio, è già attiva nel pianificare le mosse future. Sotto l’abile guida di Marotta, il club nerazzurro mira a rafforzarsi mediante un accurato svecchiamento della rosa, in linea con le indicazioni della proprietà Oaktree. Questo implica che alcuni dei giocatori attualmente in squadra potrebbero presto dover fare i conti con un addio. L’occasione La necessità di rinnovamento porta con sé le sfide di attrarre talenti senza cadere nel tranello […]

Leggi l’articolo completo L’Inter non perde tempo per l’obiettivo a zero e prepara la mossa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG