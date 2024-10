Sia il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che il suo collega specializzato su area Napoli concordano. C’è un piano rossonero per arrivare a quello che sarebbe il colpo dell’anno

Nel panorama del calciomercato, le voci e le supposizioni scorrono veloci come il vento prima della tempesta. Ma quando la fonte di tali voci è autorevole e le dichiarazioni portano il peso della concretezza, allora il mondo del calcio si ferma ad ascoltare.

In questo contesto si inserisce la possibile mossa di mercato che potrebbe vedere un attaccante di spicco e di respiro internazionale indossare la maglia del Milan a partire dalla sessione estiva del calciomercato del 2025. Un’operazione di calciomercato che, all’apparenza inverosimile, potrebbe concretizzarsi seguendo itinerari insoliti ma decisamente affascinanti.

Operazione possibile, non un sogno

La pista che porterebbe il giocatore a vestire i colori rossoneri del Milan non è un miraggio, come confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio e dall’eloquente sorriso di Zlatan Ibrahimović, personaggio chiave nella dirigenza del Milan, durante una recente apparizione televisiva. Il tentativo già registrato dall’attuale direzione sportiva milanista di portare il forte attaccante sotto la Madonnina nell’ultimo giorno di mercato estivo, prima di optare per Tammy Abraham, mostra una chiara inclinazione verso l’attaccante attualmente in forza al Galatasaray.

La pista turco-napoletana

Stiamo parlando di Victor Osimhen che sta attraversando un momento felice in Turchia, con un bilancio personale ricco di soddisfazioni: 3 gol e 5 assist in soli 6 incontri. Questa parentesi al Galatasaray, tuttavia, appare come un capitolo destinato a chiudersi al termine della stagione 2024-2025. Il Napoli, nel cederlo in prestito al club turco, ha non solo prolungato il suo contratto fino al 2027 ma ha anche ridotto la clausola rescissoria a 75 milioni di euro per le squadre straniere, escludendo esplicitamente i club italiani.

Victor Osimhen

Il costo dell’operazione

Se il Milan vuole seriamente intraprendere la strada che porta a Osimhen, dovrà armarsi di pazienza e soprattutto valutare con attenzione l’investimento. Per i club italiani, il prezzo per strapparlo ai partenopei potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro, sebbene esista la possibilità di trattare un accordo vantaggioso, eventualmente scendendo a 85-90 milioni. Tuttavia, questa operazione potrebbe assumere contorni ancora più sorprendenti secondo le voci (riportate da areanapoli.it) di un potenziale scambio di giocatori che vedrebbe Rafael Leão muoversi in direzione opposta, verso Napoli. Questa prospettiva, quantomai affascinante, è stata ventilata dall’esperto di mercato Gerardo Fasano, delineando scenari di mercato niente meno che rivoluzionari.

Leggi l’articolo completo Milan, ecco il pezzo da novanta per l’attacco della prossima stagione. Le voci si fanno insistenti.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG