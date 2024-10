Scaroni e Marotta, nonostante la spinta delle istituzioni per la zona di San Siro, hanno visioni opposte per la realizzazione dei nuovi impianti delle squadre milanesi..eccole

Nel mondo calcistico la questione stadi si impone come tematica cruciale, intersecando passioni sportive, strategie urbane e riflessioni architettoniche.

La direzione presa dalle squadre della Milano calcistica, Milan ed Inter, mette in luce non solo l’ambizione di modernizzare le sedi di gioco ma rivela anche l’importanza di tali progetti nello scenario cittadino e nazionale. In questo contesto, le ultime evoluzioni offrono degli spunti interessanti sulla futura carta geografica del calcio milanese.

Una questione di patrimonio e innovazione

Ieri, una riunione a Roma ha segnato un punto di svolta per il progetto di un nuovo stadio a San Siro. Alla presenza di esponenti di spicco del governo locale e nazionale, nonché dei rappresentanti delle due società calcistiche, si è discusso del superamento di un ostacolo ritenuto fino ad ora insormontabile: la conservazione di parti significative dello storico Stadio Meazza, come la torre sud-est e le rampe di ingresso, nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area. Tuttavia, come evidenziato dal presidente del Milan Paolo Scaroni, il cammino verso la realizzazione non è privo di difficoltà, tra costi da definire e la complessità dei permessi edilizi.

San Donato, un’opzione aperta

Nonostante l’attenzione rivolta al sito di San Siro per il futuro stadio Milan-Inter, l’AC Milan non abbandona altre piste, primariamente quella di San Donato. Scaroni sottolinea come questo progetto continui a rappresentare la priorità del club, frutto di un significativo investimento di risorse. Le dichiarazioni rassicurano il sindaco di San Donato, che aveva espresso preoccupazioni in seguito agli sviluppi romani, sollecitando un confronto diretto con la dirigenza rossonera che avverrá a breve.

Inter e la spinta di Oaktree

Sul fronte nerazzurro, l’accelerazione del progetto San Siro è percepita come un risultato tangibile della partnership con Oaktree. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sottolinea l’importanza di un nuovo stadio come leva per la generazione di entrate e la promozione di un senso di appartenenza tra i tifosi. Inoltre, il dialogo istituzionale senza precedenti, culminato nell’ incontro di ieri, è visto come segnale della volontà politica di facilitare il percorso verso la costruzione di strutture all’avanguardia.

