Il Milan sabato sarà in scena al Dall’Ara di Bologna ma, stando alle ultime, la gara sarebbe a forte rischio rinvio.

E’ subito tempo di rituffarsi sui temi del campionato di Serie A. La vittoria contro il Bruges va in archivio perché sabato tocca affrontare una nuova sfida dai contenuti davvero importanti e decisivi per il prosieguo della stagione dei rossoneri guidati da Paulo Fonseca.

Le nuove consapevolezze trovate dal Milan sono attesi infatti dalla prova del 9 di Bologna, trasferta ostica che non può essere sottovalutata. Vincere significherebbe continuare il processo di crescita dimostrato nelle due ultime uscite stagionali e restare in scia della capolista Napoli.

La gara della solidarietà

Bologna-Milan non sarà solo una partita di calcio ma anche una splendida gara di solidarietà. Il Club di Via Aldo Rossi e Fondazione Milan, si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione. Ogni relativa informazione è possibile trovarla al seguente indirizzo internet: http://acmilan.matchwornshirt.com/it

Gara a rischio rinvio: ecco perché

La gara tra Bologna e Milan potrebbe però non avere luogo. A dare la notizia in esclusiva è Giovanni D’Elia di AllMilan.it che, attraverso un post sul proprio profilo X, diffonde una notizia senza dubbio rilevante in merito alla partita di sabato. Il collega spiega infatti che la gara sarebbe a forte rischio per i noti problemi dovuti all’alluvione che sta colpendo la regione e, di conseguenza, si starebbe valutando il rinvio.

San Siro

E per quanto riguarda le squalifiche di Theo e Reijnders?

Caso spinoso anche per quanto riguarda le squalifiche che Theo e Reijnders dovrebbero scontare. I due giocatori normalmente avrebbero saltato la sfida contro il Bologna per essere poi disponibili contro il Napoli. Qualora però la partita venisse rinviata, i due giocatori sarebbero indisponibili per la prima partita utile in cui scontare la squalifica e cioè proprio quella contro i partenopei.

LEGGI ANCHE Milan, che colpo: affare a un passo dalla chiusura, le cifre dell’accordo

Leggi l’articolo completo Bologna-Milan a rischio rinvio: ecco il motivo e la situazione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG