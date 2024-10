Il Milan lo aveva messo nel mirino ma la richiesta del suo club potrebbe spegnere l’interesse rossonero. Ecco cosa sta accadendo.

Nel mondo del calcio, il dinamismo e l’incertezza sono all’ordine del giorno, portando spesso a sviluppi inaspettati sia dentro che fuori dal campo. Il Milan, squadra di rilievo nel panorama calcistico internazionale, ha recentemente vissuto un mix di emozioni, tra successi agrodolci e questioni di mercato che tengono i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

La vittoria sofferta contro l’Udinese in inferiorità numerica, e quella contro il Bruges, hanno senza dubbio ristabilito un clima sereno attorno alla squadra. Fonseca e la squadra sono infatti usciti rinfrancati da due successi importanti e dal peso specifico elevatissimo.

Rivincita in Champions League

La vittoria del Milan per 3-1 contro il Bruges ha rappresentato un momento cruciale per la squadra rossonera in questo inizio di Champions League. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, i tre punti guadagnati sono apparsi come un faro di speranza per le ambizioni di qualificazione del club. Questo successo arriva con un mix di soddisfazione e di riflessione sulle dinamiche interne della squadra, evidenziate dal “caso Leao”. Rafael Leao, esterno lusitano del Milan, continua a essere al centro di discussioni che vanno oltre le sue prestazioni in campo. La sua assenza nella partita contro l’Udinese e il suo impiego dall’inizio nella recente sfida di Champions, non senza controversie, riflettono una situazione di tensione tra il giocatore e la guida tecnica.

La strategia di mercato del Milan

In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan pare volgere lo sguardo verso il rafforzamento della rosa, specialmente nel reparto mediano dove si avverte l’esigenza di coprire l’eventuale assenza prolungata di Bennacer per infortunio. Il nome che circola con insistenza è quello di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, che sta mostrando prestazioni di alto livello. Tuttavia, la concorrenza agguerrita di club Premier League quali Liverpool, Manchester United, Crystal Palace e Tottenham complica i piani del Milan a causa della valutazione di 20 milioni – come riportato da Givemesport.com – di euro imposta dal Genoa per il suo trasferimento. La situazione economica del club – scrive Milanlive.it – influenzata dalle prudenti politiche di spesa imposte dalla presidenza e dai recenti investimenti, rende difficile per il Milan impegnarsi in spese ritenute eccessive. Anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, ora senior advisor del club, riflettono questa filosofia di bilancio controllato.

La strategia del Milan

La sensazione che emerge è che il Milan voglia muoversi nel mercato di gennaio ma solo a determinate condizioni, e dinanzi a vere opportunità di mercato. Occorre ricordare infatti che proprio con l’inizio del nuovo anno è previsto il rientro di Bennacer, una pedina che potrebbe risolvere l’attuale sensazione di rosa corta in casa Milan.

