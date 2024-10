Rivelazione di mercato davvero clamorosa: “Prima o poi tornerà al Milan”. I tifosi già sognano il clamoroso ritorno in rossonero.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonello Venditti, e Adriano Galliani ai tempi del Milan la usava per anticipare alcuni rientri clamorosi al Milan come quello di Kakà ad esempio.

A distanza di anni la canzone torna di moda in casa Milan soprattutto dopo l’ultima rivelazione che accende i desideri dei tifosi rossoneri che, non hanno fatto mai mistero, di desiderare il suo ritorno al Milan.

Prima del mercato, il campo

I temi del mercato sono sempre lieti e soprattutto aiutano a cullare sogni e speranze ma, ineluttabilmente, occorre concentrarsi sulla concretezza del campo. Sabato sera il Milan sarà di scena a Bologna, campo ostico e gara che non può essere sottovalutata. Gli uomini di Fonseca sono chiamati a una vera e propria prova del 9 per dimostrare che i progressi dimostrati contro Udinese e Bruges sono reali e non frutto del caso. Conquistare altri tre punti sarebbe infatti un messaggio chiaro a tutte le altre del campionato che il Milan è presente e forte per la corsa al titolo, soprattutto considerando che il prossimo 29 ottobre è atteso dal big match scudetto a San Siro contro il Napoli.

Un rientro atteso

La carriera di Sandro Tonali, ancora giovane e già brillante, ha fatto le delizie dei tifosi del Milan durante la sua permanenza in rossonero. La sua passione per la squadra non è mai stata un segreto, neanche nei momenti di separazione. Recentemente, le parole di Pellegatti ai microfoni di ‘Milannews24.com’ hanno riacceso le speranze: “Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan!” ha affermato il giornalista, suggerendo un futuro ritorno di Tonali al club di via Aldo Rossi.

Sandro Tonali

Tra passione e dedizione

Tonali non ha mai fatto mistero del suo affetto per il Milan, dichiarando apertamente la sua passione sia durante il periodo al Brescia che nella sua avventura attuale con il Newcastle. Al rientro a San Siro per la sfida di Champions della passata stagione del suo Newcastle contro i rossoneri aveva infatti affermato: “Non posso nascondere la mia passione per il Milan. Non l’ho mai fatto quando ero al Brescia, né quando ero al Milan e non lo faccio adesso che sono al Newcastle. Non sarebbe bello nascondere questa passione”. Il suo attaccamento al Milan va oltre la mera professionalità, configurandosi come un vero e proprio legame emotivo che potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle sue scelte future.

