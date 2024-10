I nerazzurri, complessivamente deludenti, colgono comunque una vittoria pesante nel recupero grazie ai titolari subentrati nell’ultima mezz’ora. Le pagelle della GdS INTER 6Coperta con gli ultimi 20 minuti una prestazione molto sottotono. Ma la classifica ride L’ALLENATORE 6S. InzaghiRaddrizza con i titolari una serata negativa sul piano del gioco. Ma è giusto andare avanti cosi, il turnover è legge ad Appiano IL MIGLIORE 7,5DimarcoCambia la faccia dell’Inter e della partita. I nerazzurri diventano pericolosi, il suo sinistro un’arma impropria che fa male sempre IL PEGGIOREArnautovic 4Il rigore è l’episodio, eppure almeno si vede. Perché per il resto è praticamente trasparente, mai da riferimento per i suoi Sommer 6,5Due rischi di gestione in avvio, poi è attento sudeviando in Pavard 6Segna un gol, salvando su Virginius. Gestisce bene gli uno contro uno, anche con un Dumfries disordinato davanti a lui. (Bastoni 6 Buon impatto) De Vrij 6Non semplice la serata, Ganvoula […]

