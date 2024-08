L’attaccante esterno nigeriano Samuel Chuckwueze spiega perché questa potrebbe essere la stagione del riscatto per lui.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato un rinato Samuel Chuckwueze: “Sono felice, la cosa più importante è avere persone che ti danno fiducia. Il Milan è una famiglia, non una squadra. Facciamo tutto insieme. Io, Yacine Adli, Noah Okafor, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Davide Calabria che è il capitano e vorrei sempre con me. Parliamo di vita, anche delle cose che vanno male”.

La rivelazione

“Se i soldi fossero stati un problema, avrei firmato in Arabia Saudita. Un anno fa mi volevano. Dieci milioni netti a stagione? No no, era di più… Ho rifiutato perché la mia mente era settata solamente sul Milan. Il mio agente me lo diceva: ‘Ehi, guarda che ci sono questi soldi …‘. Ma io no: ‘Non voglio andare da nessun’altra parte‘. Allora si è arreso. Quei soldi se verranno, verranno. La cosa più importante adesso è credere in me stesso, sono ancora giovane, voglio farcela, devo restare in Europa”.

Samuel Chukwueze

Flop nella prima stagione

“Sono arrivato tardi, a fine luglio, era un po’ difficile convincerlo, chi giocava nella mia posizione segnava. Tutti siamo umani, anche io volevo giocare, ma gli allenatori sono prudenti, è normale. Ho avuto un buon rapporto con Pioli, è un uomo fantastico e un bravo allenatore ma è questo il calcio”.

La rinascita con Fonseca

“Il portoghese mi ha detto solo una cosa: ‘Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal’. E io: ‘Ok, no problem’. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo”.

Come va la squadra con Pulisic sulla trequarti e lui sulla destra

“Ah, per me è perfetta. Rafa è veloce, Pulisic dribbla e segna, io posso fare uno-due. Se raddoppiano Rafa, poi devono marcare noi”.

