L’attaccante esterno nigeriano è molto amico del connazionale che è in uscita dal Napoli.

Le recenti dichiarazioni di Samuel Chukwueze ai microfoni della Gazzetta dello Sport hanno lasciato diversi spunti di riflessioni.

Amicizie e aspirazioni sul mercato

L’attaccante esterno, tra le altre cose, ha parlato anche di Victor Osimhen: l’ex Villarreal esprime apertamente il desiderio di vedere l’amico unirsi al progetto del Milan. Nonostante le difficoltà legate al mercato e agli ingaggi, la speranza di Chukwueze è quella di poter giocare al fianco di Osimhen, creando un’ulteriore dimostrazione di forza per l’attacco rossonero.

Samuel Chukwueze

Un tridente stellare

Tornando a cose più terrene, Chukwueze ha ammesso di essere favorevole all’utilizzo di Pulisic sulla trequarti; Paulo Fonseca nelle amichevoli infatti ha schierato un tridente di trequartisti composto da Chukwueze, Pulisic e Leao. Il nigeriano in particolare, ha sottolineato come quest’assetto tattico possa favorire un gioco dinamico e variegato, con Pulisic che, nelle vesti del numero 10, agisce da perno per gli inserimenti veloci di Leao e gli scambi rapidi con lo stesso Chukwueze.

Velocità e tecnica: i segreti di Leao e Chukwueze

Nel delineare le caratteristiche principali che definiscono l’attacco del Milan, Chukwueze ha posto l’accento sulla distinzione tra lui e Rafa Leao in termini di velocità. Mentre il portoghese eccelle senza palla, lui si vanta di essere più abile nel dribbling palla al piede, offrendo una duplice minaccia che potrebbe disorientare le difese avversarie. Inoltre, il nigeriano non ha esitato a classificare Leao come uno dei migliori 3 giocatori del campionato.

