I nerazzurri faticano a trovare una destinazione all’attaccante argentino che è stato un autentico flop.

L’Inter vuole cedere a titolo definitivo Joaquin Correa, pagato più di 30 milioni nel 2021, ma non riesce a trovare per lui una destinazione dopo l’ennesima annata deludente. Il Tucu ha solo un anno di contratto e perciò non può essere ceduto in prestito. Il Genoa potrebbe “venire in soccorso” ai nerazzurri.

Riflessioni

Il Grifone ,dopo la partenza di Mateo Retegui, che si è trasferito all’Atalanta, si trova nella necessità di puntellare il reparto offensivo con un attaccante di spicco. Con la possibile uscita di scena anche di Albert Gudmundsson, sempre più incline ad accasarsi alla Fiorentina, il bisogno di identificare un sostituto adeguato diventa sempre più pressante. Secondo Sky Sport Joaquin Correa emerge come una delle opzioni considerate dal Genoa per infoltire le proprie file in attacco.

Joaquin Correa

Alternative e scenari

Oltre all’interesse nei confronti di Joaquin Correa, il Genoa valuta anche altre piste, tra cui quella che porta a Matteo Cancellieri della Lazio. Il club ligure potrebbe presto trovarsi quindi con le casse societarie ricche ma senza centravanti: tra 9 giorni c’è la prima gara ufficiale che guarda caso è proprio contro l’Inter. L’emittente satellitare non dà ulteriori dettagli sulle condizioni che ipoteticamente potrebbe avere una trattativa tra nerazzurri e rossoblù per Correa. Di certo la situazione per Gilardino non è delle migliori al momento ma sul mercato le cose possono cambiare molto rapidamente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG