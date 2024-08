I nerazzurri sono apparsi piuttosto appesantiti nell’amichevole disputata ieri sera a Monza ma il tecnico non dispera.

L’Inter ha perso per 0-2 contro l’Al-Ittihad, un’amichevole che però ha anche offerto spunti per una riflessione più ampia sulla preparazione della squadra.

I pensieri dell’allenatore

Inzaghi a fine gara ha ammesso che, nonostante il match sia partito sotto degli auspici incoraggianti per l’Inter, con la squadra che ha creato numerose occasioni, la prestazione della squadra dopo il primo goal subìto ha evidenziato alcune criticità. L’allenatore ha spiegato che in particolare non ha funzionato la gestione delle distanze tra i giocatori e la capacità di mantenere alto il ritmo di gioco.

Dove migliorare

Pur riconoscendo la bontà dell’atteggiamento dei suoi giocatori, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di lavorare su specifici aspetti per elevarne il livello. La perdita di lucidità e la gestione delle distanze tra i giocatori si sono rivelate aree critiche in cui l’Inter dovrà concentrare i propri sforzi nei prossimi allenamenti.

Nessuna preoccupazione

“Quest’anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento”; l’allenatore dunque mostra di non essere minimamente preoccupato in vista dell’inizio della stagione che avverrà fra soli 9 giorni a Marassi contro il Genoa. I nerazzurri l’anno scorso pareggiarono in Liguria ma ci sarà tempo per pensarci; prima c’è l’ultima amichevole contro il Chelsea.

