L’ex centrocampista Stefano Impallomeni si è detto già piacevolmente colpito dall’idea di calcio del nuovo allenatore rossonero.

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, a TMW Radio ha di recente offerto la sua analisi riguardo le prestazioni del Milan sotto la guida tecnica di Fonseca, evidenziando un’influenza positiva sull’atteggiamento e sul gioco della squadra.

La trasformazione

Le prime mosse di Paulo Fonseca sembrano aver portato una ventata di ottimismo, suffragata dalle amichevoli pre-stagione che hanno messo in evidenza una squadra solida, caratterizzata da un gioco offensivo ma equilibrato. Impallomeni sottolinea un notevole miglioramento nella fase difensiva, un risultato non scontato che testimonia del buon lavoro svolto dall’allenatore sia in termini di strategia sia nello sviluppo della coesione di squadra.

Ruben Loftus-Cheek

In rampa di lancio

Tra le righe tracciate da Impallomeni emerge la figura di un giovane calciatore che sta attirando le attenzioni per le sue prestazioni: Torriani, classe 2005. Questo ragazzo rappresenta un simbolo della filosofia di Fonseca, orientata non solo verso il successo immediato ma anche verso lo sviluppo di talenti che possano contribuire alla crescita e al futuro del Milan.

Prossime mosse

Nonostante le positive impressioni iniziali, è chiaro che il cammino da percorrere è ancora lungo e che ci sono margini di miglioramento. Fonseca e la sua squadra sono consapevoli che per mantenere e superare il livello mostrato nelle amichevoli sarà necessario un impegno costante e, probabilmente, ulteriori interventi sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione.

