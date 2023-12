Chukwueze flop anche a Bergamo: pesanti bocciature sui giornali per l’esterno d’attacco del Milan. Le pagelle

Per Samuel Chukwueze è arrivata un altra pesante bocciatura. I suoi primi mesi al Milan sono stati molto complicati, con le gioie che possono essere contate sulle dita di una mano.

Tuttosport oggi in edicola giudica da 4 la sua prova al Gewiss Stadium: «In attacco sbatte sull’atalantino di turno, in difesa prenda esempio da Giroud su come si copre l’avversario: De Ketelaere approfitta di una sua dormita per l’assist a Lookman».

