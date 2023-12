Pioli al capolinea Rapporto coi tifosi quasi irrecuperabile: cosa succede e tutti gli aggiornamenti sul tecnico

La sconfitta in casa dell’Atalanta non ha fatto altro che riaccendere le voci sul futuro della panchina del Milan. La curva ieri ha applaudito i giocatori ma il rapporto col popolo rossonero è quasi impossibile da recuperare.

I tifosi sui social intanto si scatenano: in molti vedono un ciclo finito e considerano gli infortuni una responsabilità e non un alibi ma, almeno per il momento, Pioli resta alla guida del Diavolo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

